Werkzaamhe­den Tata Steel gehinderd door storm Poly: ‘Er vliegt van alles rond’

Staalproducent Tata Steel in IJmuiden heeft last van storm Poly, meldt een woordvoerder. De treinen waarmee Tata vloeibare ruwijzer vervoert naar de hoogovens moeten af en toe stilstaan. Ook moet er ‘soms wat opgeruimd worden’, want ‘er vliegt van alles rond’, meldt de woordvoerder.