Noord-Hol­land bepleit scherpere regels luchtkwali­teit na meting

De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdamse havengebied en de Haarlemmermeer lag vorig jaar op alle meetlocaties binnen de wettelijke grenswaarden. Maar omdat inwoners van Noord-Holland nog steeds last hebben van stoffen in de lucht pleit de provincie bij het Rijk voor scherpere milieuregels gericht op het beperken van gezondheidsschade, laat gedeputeerde Jeroen Olthof (leefbaarheid, gezondheid en milieu) weten.