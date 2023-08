'Na 2025 jaarlijks 28% meer stekkerau­to's in Zandvoort, aantal laadpunten moet met 77% per jaar stijgen'

Bezitters van elektrische auto's hebben in Zandvoort de beschikking over 77 publieke laadpunten, blijkt uit cijfers van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). En dat moeten er, getuige een prognose van adviesbureau Over Morgen, rap meer worden: 522 in 2030.