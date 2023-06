Vandaag helder weer in Zandvoort

Limburgse band DeWolff breekt wereldre­cord snelst gedrukte plaat

De Limburgse band DeWolff is er donderdag in geslaagd het wereldrecord voor de snelst gedrukte plaat te breken. De poging begon rond 13.00 uur en volgens de band lagen na 2 uur, 59 minuten en 28 seconden vinylplaten van het nummer in twee Haarlemse platenzaken.