Vanochtend redelijk helder in Zandvoort

Automobi­list probeert agenten van de weg te drukken bij wilde achtervol­ging van Zandvoort tot Amstelveen

Bij een politieachtervolging die begon in Zandvoort en eindigde in Amstelveen heeft een automobilist zondagnacht agenten van de weg proberen te drukken. De 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.