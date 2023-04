Vanochtend zo goed als helder in Zandvoort

Schip­hol-baas kijkt vol vertrouwen vooruit naar drukke meivakan­tie na succesvol Pasen

Schiphol zal in de meivakantie gemiddeld 66.000 reizigers per dag vervoeren, een toename van 14 procent ten opzichte van vorig jaar toen de vakantie voor een chaos op de luchthaven zorgde. Maar Schiphol-directeur Ruud Sondag is vol vertrouwen dat het dit jaar wel goed verloopt, onder meer door het aannemen van honderden nieuwe beveiligers. ,,De afgelopen paasdagen zijn op Schiphol helemaal goed verlopen”, aldus Sondag die het paasweekeinde een ‘soort generale repetitie’ noemt.