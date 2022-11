18 jaar cel en toezichtsmaatregel voor moord op Ichelle

De 46-jarige Sandra H. is veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg en het wegmaken van haar lichaam. Ook legt de rechtbank de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm) op. Het Openbaar Ministerie had 18 jaar cel geëist.

De rechtbank vindt bewezen dat H. Ichelle met opzet en met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht en haar lichaam heeft laten verdwijnen. Sandra H. moet van de rechter ook bijna 200.000 euro smartengeld betalen aan de nabestaanden van Ichelle. Dat bedrag bestaat uit de gemaakte uitvaartkosten en affectie- en shockschade van Ichelles ouders en broer.

De rechter hechtte bij haar oordeel veel waarde aan de verklaring van een getuige, die op de 15de december in H’s winkel was geweest en iemand achterin de winkel hoorde kreunen. De officier van justitie en verdediging noemden dat verhaal drie weken terug nog onbetrouwbaar, maar de rechter denkt daar anders over. Het kan volgens de rechter niet ander dan dat het Ichelle was, die achter een gordijn, kreungeluiden maakte. Dat verklaarde waarom H. volgens diezelfde getuige in de winkel had gezegd dat ze iemand vermoord had en de gevangenis in moest. ,,U bent toen terug naar keuken gelopen omdat u Ichelle wilde laten ophouden met kreunen. U hebt toen de gelegenheid gehad om na te denken over de gevolgen. Desondanks heeft u besloten om Ichelle toen alsnog om het leven te brengen”, sprak de rechter.

Gruwelijk, respectloos en mensonterend

De rechter noemde het ‘gruwelijk’, ‘respectloos’ en ‘mensonterend’ dat H. het lichaam van Ichelle in stukken zaagde en een tienerzoon en zijn vriendje lieten meehelpen met dumpen van lichaamsdelen. ,,De rechtbank neemt het u ook zeer kwalijk dat u lang u mond hield en de moord in de schoenen van een ander wilde schuiven.’’

,,U handelen heeft veel impact gekregen in de samenleving’’, zei de rechter, die bij haar oordeel ook rekening hield met haar persoonlijke omstandigheden. Volgens deskundigen lijdt H. aan een persoonlijkheidsstoornis met vermijdende en afhankelijke trekken en heeft ze langdurige behandeling nodig. Ze was daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Een tbs-maatregel vinden ze niet nodig, omdat het gevaar op herhaling matig is. Die conclusie heeft de rechtbank overgenomen. Met een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm) blijft H. na haar detentie onder intensief toezicht staan. Dat toezicht kan ook daarna nog worden verlengd, zelfs levenslang.

Wisselende verklaringen tijdens verhoren

H. werd na haar arrestatie op 9 februari 2021 in totaal vijftien keer verhoord. Ze legde daarin wisselende verklaringen. In haar laatste verklaring vertelde de moeder van negen kinderen dat zij en Ichelle op 15 december een discussie hadden, waarbij over en weer werd geduwd. H. raakte gewond aan haar pink en duwde Ichelle terug. Die viel vervolgens met haar hoofd tegen een radiator. Terwijl Ichelle nog zacht ademde en een zwakke pols, kneep ze zachtjes haar keel dicht, vertelde H. Over het waarom gaf ze geen uitleg. ,,Ik was in paniek en bang om alles kwijt te raken’’, zei ze drie weken terug in de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie ging uit van een ander scenario. Eén waarbij Ichelle op een stoel zat vastgebonden met een vloerkleed en weerloos was gemaakt door een klap met een stomp voorwerp. De officier vond het niet ongeloofwaardig dat H. met haar postuur de grotere en sterkere Ichelle zó hard had geduwd dat ze tegen de verwarming was gevallen.

H. heeft altijd volgehouden dat ze niet boos was op Ichelle, maar uit uit onderlinge appgesprekken bleek het tegendeel, zei de officier van justitie drie weken geleden al. Tegen een vriendin had Ichelle verteld over een ruzie, die ze met H. had gehad. Ichelle werd toen uitgescholden.

’Als ik Ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet!’

Het conflict met Ichelle had volgens het OM te maken met de gevoelens, die tussen Ichelle en haar ex-man Felix Mortelmans was ontstaan. Beiden waren verliefd op elkaar geworden. En H. voelde zich bedrogen en verraden. De officier greep terug naar de woorden, die H. eerder in een verzonnen verklaring had gebruikt toen ze de moord op Ichelle in de schoenen van Felix probeerde te schuiven. ,,’Als ik Ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet!’ Die gedachte kwam uit haar eigen koker.’’

De officier rekende het H. aan dat ze nooit de waarheid heeft gesproken en geen volledige openheid van zaken gaf. Dat ze het lichaam van Ichelle wekenlang verborgen hield en daarna in delen dumpte in het water getuigde volgens de officier van ‘een weerzinwekkend gebrek aan respect voor het menselijk lichaam’.

De rechtbank vindt dat het bewijs ontbreekt voor de scenario's van het Openbaar Ministerie en het verhaal waarmee H. kwam.