25e Annie M.G. Schmidtdag: wat weet jij over deze Zeeuwse schrijfster?

Hulpdien­sten rukken uit voor vermeend steekinci­dent in asielzoe­kers­cen­trum Middelburg

MIDDELBURG - De hulpdiensten zijn dinsdagavond uitgerukt voor een steekincident in het asielzoekerscentrum in Middelburg. Het bleek volgens de politie uiteindelijk om een ruzie tussen twee personen te gaan, het is niet duidelijk of er daadwerkelijk is gestoken.

18 mei