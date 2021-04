39-jarige man bedreigt politie met de dood in Goes

Poll Haal de Tour naar Zeeland!

14 april MIDDELBURG - De provincie Zeeland moet haar best doen om de Tour de France van 2024 of een jaar later naar Zeeland te halen. Dat stelt de CDA-Statenfractie, die wel oren heeft na een proloog in Rotterdam, een eerste etappe met als finish Den Haag en een tweede etappe die eindigt in Zeeland.