3M investeert 150 miljoen in aanpak PFAS

Rogier Veenstra (34) stapte het ziekenhuis in met voetbal­schoe­nen, maar vertrok in een rolstoel

Excelsior vond in Rogier Veenstra een nieuw hoofd jeugdopleiding. Hij had als profvoetballer moeten schitteren, maar de Zeeuw gebruikte een blessure om op jonge leeftijd tot één van de beste trainers bij de amateurs uit te groeien. ,,Hoofdcoach worden in de eredivisie, dat lijkt me geweldig.”

27 maart