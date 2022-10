Aangespoelde orka na korte doodsstrijd overleden op strand van Cadzand

Volledig scherm Drukte op het strand van Cadzand. © Frank Peters Het jong volwassen vrouwtje van 5,5 meter lag zaterdagavond urenlang op het strand ter hoogte van paviljoen Caricole. Brandweerlieden hielden de orka nat, in afwachting van mensen van SOS Dolfijn en een gespecialiseerde arts die van ver moest komen. ,,De KNRM en brandweer hebben fantastisch werk verricht door de orka zo goed mogelijk te verzorgen, maar helaas konden we het dier niet meer redden”, zei Van den Berg rond middernacht. Uit onderzoek ter plekke bleek dat de orka verzwakt was. ,,Ze reageerde heel slecht op ons, anders dan een orka die fit en vitaal is. Er was weinig reflex in de ogen en we zagen eerste tekenen van vermagering. Uit ervaring weten we dan dat er gezondheidsproblemen zijn.”

De arts diende de orka kalmeringsmiddelen toe. ,,En na een korte doodsstrijd is ze uit zichzelf overleden”, zei Van den Berg. Wat het dier precies mankeerde, moet sectie uitwijzen. De orka is voor onderzoek overgebracht naar de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Volledig scherm Ron van Aperen van Reddingsteam Zeedieren bij de orka. © Frank Peters De orka spoelde zaterdagmiddag rond half vier voor het eerst aan bij strandpaviljoen DOK 14. Leden van de KNRM Cadzand rukten uit en duwden het dier met vier man terug het water in. Het tafereel trok veel bekijks. Met het opkomende water kwam de orka binnen een uur los en leek daarmee gered. ,,Maar we blijven in de buurt voor het geval de orka terugkomt”, zei Jacco Nortier, schipper van de KNRM na de reddingsactie. Een uur later lag het dier weer op het strand, drie kilometer verderop bij strandpaviljoen Caricole.

Walvisprotocol treedt in werking

Als grote walvisachtigen aanspoelen, wordt volgens het ‘walvisprotocol’ overleg gevoerd tussen stichting SOS Dolfijn, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere deskundigen. ,,Bij een stranding zijn er vier opties”, zei Van den Berg zaterdagavond toen de orka nog leefde. ,,Eén: direct terug in zee plaatsen, bijvoorbeeld als een dier jong en moederafhankelijk is. Twee: opvangen, waar wij goed in zijn. Drie: niks doen, bijvoorbeeld bij een potvis waarvan je weet dat die niet zal overleven. Vier: laten inslapen. In dit geval gaat het om een orka van 5,5 meter, en dat is veel te groot om op te vangen. Dus valt optie 2 af. De vraag is nu waarom het de orka niet gelukt is om weg te blijven van het strand en het dier na de eerste reddingsactie weer terugkwam. Een arts moet dat dan beoordelen.” Van den Berg noemde de situatie toen al ‘zorgwekkend’.

Bij de Kustwacht kwam zaterdagmiddag een melding binnen dat twee orka’s bij Cadzand waren gezien, maar volgens Van den Berg ging het bij Cadzand om één en dezelfde orka. ,,Een vliegtuig van de Kustwacht heeft niet meer orka’s gezien.” Het strand bij Cadzand stond lange tijd vol met mensen, onder wie burgemeester Marga Vermue. Met rood-witte-linten werden bezoekers op afstand gehouden.

Volledig scherm Brandweerlieden houden de orka nat in afwachting van mensen van SOS Dolfijn. © Frank Peters

Verdwaald of verstoten

Orka’s behoren tot de grootste dolfijnensoort. Een volwassen dier kan wel tot ruime negen meter groot worden. Bij de geboorte zijn orka’s al ruim 2 tot 2,5 meter groot. De laatste keer dat er een verdwaalde orka te zien was in Nederland was in 2010, in de Waddenzee. De verzwakte, sterk vermagerde en uitgedroogde orka kreeg toen de naam Morgan en werd verzorgd in Harderwijk. ,,Dat er een orka aanspoelt in Cadzand is heel zeldzaam”, vertelde Jaap van der Hiele van reddingsteam Zeezoogdieren, die ook op het strand van Cadzand was. ,,Ze zwemmen doorgaans in groepen. Normaal gesproken zitten er veel orka’s in Schotland en waarschijnlijk was deze verdwaald of verstoten.”

,,Een orka in haar eentje in de zuidelijke Noordzee, dat gebeurt niet vaak. Dan praat je meteen al over een zorgelijke situatie”, zei Annemarie van den Berg. ,,We wachten nu af wat er uit de sectie naar voren komt. Daarna kunnen we kijken de orka vandaan komt en tot welk groep het dier behoorde en waarom het is gestrand. Dat zijn allemaal stappen die nu worden doorlopen.”

Volledig scherm Hulpverleners bij de net overleden orka op het strand van Cadzand. © Frank Peters

Volledig scherm Beelden van de orka voor de kust van Cadzand. © Facebook Strandpaviljoen DOK14

