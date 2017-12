Al 54 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Zeeland

23 december VLISSINGEN - De politie heeft de afgelopen week op verschillende adressen in Zeeland illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk was vaak online besteld en per post aan huis bezorgd bij de verdachten op verschillende adressen in de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen. In totaal gaat het om 54 kilo.