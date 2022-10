Aanvoer van Antwerpse grond naar Perkpolder kan doorgaan, rechter vindt strengere controle niet nodig

Olie aange­spoeld op stranden Walcheren en Schouwen: ‘Na tien minuten zagen mijn board en voeten zwart’

Op stranden op Walcheren en Schouwen-Duiveland is de afgelopen dagen olie aangespoeld. Vooral surfers, waterdieren en vogels hebben er last van. ,,Gisteren was ik gaan surfen in Domburg en al na tien minuten zagen mijn board en voeten zwart”, laat surfer Rene weten.

30 september