Aboutaleb hekelt afhankelijkheid van Rusland: ‘Van een tiran mag je nooit afhankelijk zijn’

Hij zei dat donderdag tijdens de traditionele Van Randwijklezing in Vlissingen, het begin van het Bevrijdingsfestival Zeeland. Hij sprak in de Sint Jacobskerk onder grote belangstelling. Vooraf reikte de rij wachtenden tot halverwege het Bellamypark.

Zijn lezing stond in het teken van de situatie in Oekraïne. Aboutaleb trok een vergelijking met de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. Die ontstond doordat de Duitsers als vergelding voor de spoorwegstaking de voedseltransporten blokkeerde. ,,In een oorlogssituatie mensen voedsel ontzeggen is een beproefd concept door de eeuwen heen om een volk onder de knie te krijgen.”