Acht jaar cel voor jarenlang misbruik stiefdochters: ‘Hun leven is verwoest’

zeeuwse misbruikzaak 'Pascal liet stiefdoch­ters 11 jaar lang misbruiken voor geld', moeder Tanja onwel in rechtbank

13 november ,,In het begin had je het gewoon niet door. Op den duur ga je de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Ik schaam me gewoon kapot." Dat zei de 44-jarige Tanja D. vandaag voor de rechtbank in Middelburg. De vrouw is verdachte in een geruchtmakende zedenzaak, waarin haar vriend Pascal P. (47) de hoofdverdachte is.