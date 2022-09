Achterhoekse chefs leren hoe ze mosselen kunnen koken

Gezocht: creatieve blik op de toekomst in het licht van ‘nooit meer een ramp als in 1953'

Het Watersnoodmuseum is op zoek naar kunstenaars die hun visie op de klimaatverandering en zeespiegelstijging kunnen omzetten in een creatief object. ,,Maakt niet uit wat het is”, zegt directeur Siemco Louwerse. ,,Een creatieve foto, gedicht of beeldende kunst. Als het maar in relatie staat tot het thema: nooit meer een ramp als in 1953 en onze toekomst.”

27 september