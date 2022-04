Adrz: mondkapje hoeft niet altijd meer op

Het dragen van een mondkapje is in het Adrz alleen nog verplicht in situaties waarin anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is, zoals bij een behandeling.

Bijna overal in de maatschappij zijn coronamaatregelen ruim een maand geleden afgeschaft. Zorginstellingen vormen daarop een uitzondering. In de meeste verpleeg- en ziekenhuizen wordt bezoek nog altijd gevraagd om een medisch mondmasker te dragen.

Dat gold tot vandaag ook voor het Adrz. In de ziekenhuizen in Goes, Vlissingen en Zierikzee blijft de anderhalve meter afstandsregel leidend. ,,Op onze locaties dragen we alleen een mondneusmasker als voor uw onderzoek of behandeling het houden van anderhalve meter afstand niet mogelijk is. In de wachtruimtes geldt een maximum aantal personen”, aldus Adrz.

Ook Terneuzen versoepelt

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen verwacht later deze week de coronamaatregelen te versoepelen. Op dit moment wordt gekeken hoe de nieuwe aanbevelingen voor het voorkomen van besmettingen in het ziekenhuizen in de praktijk uitwerken. Die aanbevelingen komen van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Zuid-West, waarbinnen de ziekenhuizen in Zeeland en een deel van Zuid-Holland, samenwerken.

In aantal Zeeuwse verpleeghuizen moet bezoek, als ze door het tehuis loopt, nog altijd een mondkapje dragen. Maar er zijn ook zorgorganisaties die deze plicht hebben afgeschaft. zoals bijvoorbeeld Zorggroep Ter Weel, die de mondkapjesplicht begin vorige week liet vallen.