Airbnb in Zeeland: meer accommodaties en overnachtingen

Tussen 2019 en 2021 steeg het aantal woningen en kamers met 31,5 procent naar een totaal van ruim 5600. Het ging daarbij om accommodaties, die actief waren op de platformen Airbnb, Vrbo en andere kanalen. In dezelfde periode nam het aantal gereserveerde overnachtingen met 23 procent toe: van 485.900 in 2019 tot 598.400 in 2021. Dat het aantal accommodaties na 2019 is toegenomen, is opvallend omdat in 2020 en 2021 de coronapandemie heerste en de toeristische sector voor een groot deel platlag. Terwijl landelijk de cijfers omlaag gingen, nam in Zeeland de vraag naar en het aanbod van huisjes en kamers via online kanalen toe.