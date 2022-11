Albanezen ontkennen dat ze drugs zochten in Vlissingse haven: ‘We wilden naar Engeland varen’

Tegen beide mannen eiste de officier vandaag in de Middelburgse rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van 18 maanden, met aftrek van het voorarrest.

Bejkush (25) en Geraldo M. (30) werden op 11 augustus opgepakt in de buurt van Lineage Logistics, waar dagelijks schepen uit Zuid-Amerika aanmeren om bananen af te leveren. Beide mannen werden buiten het terrein door een speurhond gevonden in een droge sloot. De oudste M. werd daarbij in zijn arm gebeten.

Een beveiligingsmedewerker had vlak daarvoor drie in zwart geklede mannen over het terrein zien lopen. Zij sloegen op de vlucht via een gat dat onder het hekwerk was gegraven. Van het trio werden alleen M. en M. opgepakt door de douane en politie.

De gevluchte onbekende had de zwagers een reis naar Engeland beloofd, vertelden ze bij de politie. De twee Albanezen wilden daar werken, zodat ze hun familie financieel konden ondersteunen. De jongste M. had bij de onbekende een aanbetaling gedaan van 1000 euro om de reis mogelijk te maken. In Engeland zou hij nog eens 2000 euro moeten bijleggen. Ze zouden met een rubberboot het water op gaan.

Dat Albanezen voor een beter bestaan naar Engeland trekken, is een bekend fenomeen. Ook in Zeeland. Vorig jaar werden meerdere zeilboten vol Albanezen onderschept. ,,Zij maakten de oversteek uit een kleine haven en er werden hogere bedragen voor betaald. Uw verhaal staat haaks op die praktijk’’, zei de rechter tijdens de behandeling van de feiten.

Sporttassen vol gereedschap

Volgens de officier van justitie hadden M. en M. heel andere bedoelingen om naar Vlissingen te komen en was er duidelijk een drugsgerelateerde link. Hij wees op de sporttassen die in de buurt van het hek waren gevonden. De ene zat vol gereedschappen zoals tangen, zaagbladen, rollen touw, een katrol en werkhandschoenen. In de andere zaten nog eens 12 sporttassen. En bij het hek werd een reciprozaag gevonden. Al die spullen waren volgens de officier door M. M. achtergelaten. Op de zaag zat DNA van B.M.

Onderzoek wees uit dat de telefoon van de G.M. al een paar uur voor de arrestatie was aangestraald in de omgeving van de haventerrein. De officier legde dat uit als een ‘vooronderzoek’. Op de telefoon zelf stonden gedownloade afbeeldingen van het haventerrein en containers. En er was op internet gezocht naar informatie over het schip Deo Confidentes. Hoe dat kon? ,,Ik heb geen idee. Dat zweer ik’’, zei G.M vandaag. Over drugs zeiden de zwagers ook niks te weten.

Plafonds van containers opentrekken

De gevonden gereedschappen worden door uithalers gebruikt om plafonds van containers open te trekken, legde de officier van justitie uit. Op die manier is het mogelijk om verstopte drugs weg te halen en het land in te brengen. Hij is ervan overtuigd dat de drie mannen dat van plan waren. De officier noemde uithalers een belangrijke schakel in de ondermijnende criminaliteit.

Op basis van de uithalerswet, die sinds januari van kracht is, legde de rechtbank in Rotterdam hoge straffen op aan uithalers. Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde anders en kwam met taakstraffen, omdat het bewijs ontbrak dat de uithalers het terrein hadden betreden om drugs weg te halen. De officier van justitie haalde het arrest in Den Haag vanmiddag ook aan. ,,Maar in deze zaak is het anders. We hebben genoeg aanknopingspunten.’’

Advocaat Ed Manders noemde het arrest van het Hof in Den Haag ook en wees op uitspraken van de Rotterdamse politierechter, die recentelijk taakstraffen oplegde aan uithalers. Volgens Manders is er geen enkel bewijs dat M.M. op zoek waren naar drugs. Hij vond het veelzeggend dat 22 containers van de Deo Confidentes zijn gecontroleerd en er nooit cocaïne is gevonden. De raadsman vroeg om de voorlopige hechtenis van beide Albanezen per direct op te heffen.

De rechtbank doet op 9 december uitspraak.