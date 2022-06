Álex werkt in Vlissings stempelcafé voor pelgrims op weg naar zijn geboortegrond

Dat Vlissingen een link heeft met Santiago de Compostella ontdekte Álex (27) pas toen hij al drie maanden in Vlissingen woonde. De schelp die symbool staat voor de pelgrimsroute op en rond het monument bij de Sint Jacobskerk herinnert hem aan zijn geboortedorp Xinzo de Limia in de provincie Galicië. Daar is het symbool overal in het straatbeeld terug te vinden. De route loopt dan ook midden door het dorp. ,, In de zomer is het daar gekkenwerk. Dan lopen er overal toeristen. Vooral Duitsers en Fransen. Ze hebben dan nog ongeveer vier dagen te gaan tot ze aankomen bij de kathedraal in Santiago.”