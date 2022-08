Als jongetje overleefde Cees (85) na de oorlog door het eten van zeekraal en lamsoor: ‘Groente snijden is een gewoonterecht’

Hij is net 85 geworden en woont sinds een half jaar in een zorgappartement in Tholen. ,,Als iemand een paar jaar geleden had gezegd dat ik vanuit Oud-Vossemeer nog eens naar Tholen zou verhuizen, had ik gevraagd of hij wel goed wijs was.” Maar het bevalt hem prima. Cees de Leeuw is nog goed bij de pinken. De voormalig wethouder van Oud-Vossemeer (,,Dat was nog vóór de herindeling.”) laat zich horen als hij het ergens niet mee eens is. Zo heeft hij bij de provincie bezwaar gemaakt tegen het voornemen om het snijden van zeegroenten te beperken. Met een ontroerende anekdote over zijn moeder die net na de oorlog voor een prikkie lamsoren, zeekraal en kreukels kon kopen om het grote maar straatarme gezin te voeden.