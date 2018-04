Alsnog ontslag voor drugsverslaafde agent uit Zeeland

UTRECHT - Een agent in Zeeland verliest alsnog zijn baan door een jarenlange cocaïneverslaving. De rechter heeft dat bepaald in een rechtszaak.

De Zeeuwse politie mag de agent, die jarenlang verslaafd was aan cocaïne, toch ontslaan. De hoogste ambtenarenrechter heeft dat bepaald in het hoger beroep dat de politie aanspande tegen een uitspraak van de rechtbank in Breda.

De agent was vanaf 2011 in dienst bij de politie in Zeeland. Zijn drugsgebruik kwam in 2015 aan het licht en veroorzaakte veel discussie binnen de leiding van de politie Zeeland-West-Brabant. Ondanks de weerstand bij een deel van de politiebazen werd besloten om de agent in dienst te houden en over te plaatsen naar een ander team.

Imago

Toch kwam de korpschef terug op het besluit. De korpschef noemde het zeer ongewenst dat een agent die cocaïne heeft gekocht bij dealers in zijn woon- en werkomgeving, bij de politie blijft. Volgens hem stond bovendien het imago van de politie op het spel.

De agent ging met succes in beroep tegen zijn ontslag en kreeg gelijk, omdat de plaatsvervangend districtschef hem had beloofd dat hij mocht blijven. De politie ging in hoger beroep om de man alsnog te kunnen ontslaan.

Onrust