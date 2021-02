Amber is maanden te vroeg geboren en worstelt met de gevolgen: ‘Soms kan ik niet meer lopen en praten’

Op het oog is ze een energiek meisje, maar schijn bedriegt. Amber Bontekoe (23) uit Haamstede kwam na 5,5 maanden al ter wereld. Die veel te vroege geboorte speelt haar nog steeds parten. Soms geeft haar lichaam het zomaar op. ,,Het gaat af en toe zover dat ik niet meer kan lopen of praten.”

Prematuren of vroeggeborenen worden ze genoemd. Jaarlijks overkomt dat 15.000 baby's. De gevolgen in hun latere leven kunnen dramatisch zijn. Onder andere als vrijwilliger van het platform Mensen Maken Nederland wil Amber dan ook haar verhaal delen met lotgenoten, ouders en artsen.

,,Met vier andere meiden ben ik door het Sophia Kinderziekenhuis gevraagd om de Wereld Prematurendag op 17 november vorm te geven. Het is best bijzonder dat een ziekenhuis mensen die te vroeg geboren zijn, vraagt hun verhaal te vertellen. Mijn missie is de problemen waar prematuren tegenaan lopen bespreekbaar te maken. Over de fysieke en mentale klachten wordt te weinig gepraat. Dat taboe wil ik doorbreken.”

Tweelingbroer

In het Sophia Kinderziekenhuis komt 23 jaar jaar geleden een piepklein meisje ter wereld na een zwangerschap van 24 weken en 6 dagen. Amber. De 600 gram wegende baby past in een mannenhand. Ze moet machinaal in leven worden gehouden. Amber heeft het aan haar tweelingbroertje Jesse, die eerder is geboren en iets groter is, te danken dat de artsen ook voor haar leven strijden.

Ze blijft een frêle poppetje, maar groeit op als een normaal kind. Ogenschijnlijk dan, want op school gaat het mis. ,,Ik ben verbaal sterk waardoor ik snel word overschat. Ik heb echter veel moeite met leren. Ik moet altijd op mijn tenen lopen. Op de basisschool kreeg ik gelukkig veel hulp van de meesters en de juffen. Keer op keer legden ze de lesstof uit. Uiteindelijk ging het mis in het mbo. Ik volgde de opleiding tot medewerker maatschappelijke zorg. Dat zag ik als een opstapje, want ik wilde psycholoog worden. Maar op een gegeven moment kon ik niets meer.”

Stoornis in de hersenen

Haar totale burn-out, leerproblemen en gebrek aan energie zetten Amber en haar ouders aan het denken. ,,We kwamen tot de conclusie dat mijn situatie verband zou kunnen houden met mijn extreem vroege geboorte. Ik ben toen ook zelf met artsen gaan praten, onder andere met mijn eigen kinderarts van het Sophia Kinderziekenhuis. Daaruit kwam het beeld naar voren dat mijn mentale en fysieke klachten het gevolg zijn van mijn vroeggeboorte. Ik heb een conversiestoornis in de hersenen die zich vertaalt in lichamelijke uitval. Dat gaat van extreme vermoeidheid tot ongecontroleerde bewegingen met mijn armen en benen. Zo'n uitval kan ook gepaard gaan met zichtverlies, het vermogen om te praten en te lopen. Het kan op elk moment gebeuren.”

Sociale media

Als ‘prematuur’ deelt ze haar ervaringen op Facebook en Instagram. Dat doet ze onder de titel ‘Klein Meisje Maakt een Reisje’. Veel vroeggeborenen herkennen zich in haar verhaal. Het is Amber een lief ding waard als het hele zorgveld zich in de problemen van prematuren verdiept. Daarom vertelt ze als vrijwilliger overal haar verhaal. ,,Prematuren worden tot het achtste levensjaar medisch gevolgd, maar erna niet meer, terwijl als kinderen gaan leren, veel problemen kunnen ontstaan. Dat verhaal moet worden gehoord.”

Hulp in huis

Amber woont zelfstandig in een appartement in Haamstede, waar ze tien uur per dag wordt ondersteund door medewerkers van de Stichting Sjaloom Zorg. ,,Ik heb die hulp hard nodig, zeker omdat ik elk moment kan uitvallen. Daarnaast kan ik slecht overzicht houden en heb ik moeite met logisch nadenken, met oorzaak en gevolg. Ik kan bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan en daar erachter komen dat ik een boodschappenbriefje had moeten maken.”

Met zo'n klachtenpalet zit een baan er niet in, denkt Amber. ,,Ik ken mijn grenzen. Ik concentreer me nu op vrijwilligerswerk voor Mensen Maken Nederland en voor Radio Schouwen-Duiveland waar ik als sidekick bij een nieuwsprogramma zit. Verder schrijf ik verhalen en maak ik video's voor mijn sociale media-kanalen. Ondanks mijn beperkingen probeer ik van het leven te genieten.”

