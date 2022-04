Amerikanen voeren grote militaire operatie uit vanuit Vlissingen: ‘Nee, dit heeft niks met Poetin te maken’

,,Even kijken, dat is een Bradley. En dat een M109 Paladin. Denk ik.” De stoet aan Amerikaanse legervoertuigen is zo indrukwekkend, dat majoor Willibrord Voets het soms ook even niet meer weet. Nee, deze verscheidenheid aan voertuigen heeft het Nederlandse leger niet. Al is het vooral de hoeveelheid die ook de majoor imponeert. ,,De Amerikanen hebben véél. Echt héél veel.”