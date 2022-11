Analoog fotograferen is terug van weggeweest: ‘Stop met klikken, leer weer kijken’

de agenda Monique en Nelleke organise­ren een dating­avond voor christelij­ke singles. ‘Ik denk dat je in het echte leven een ander soort ontmoetin­gen hebt dan online’

Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Deze keer Monique van Manen (54) en Nelleke Evers (45) uit Goes. Ze zitten te stuiteren aan de keukentafel, want ze vinden het allemaal best spannend. Ze organiseren voor de allereerste keer een datingavond voor christelijke singles.

21 november