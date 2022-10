Annemarie schrijft een boek en Sanne zingt met Henk Poort

Royaltyverslaggeefster Annemarie de Kunder heeft de komende vijf jaar wat te doen, ze gaat namelijk werken aan haar eerste boek.

Musicalzangeres Sanne Pronk had de eer om samen met bariton Henk Poort het beroemde nummer The Phantom Of The Opera te vertolken.

Journalist en presentator Winfried Baijens was even terug in Zeeland voor opnames voor het programma Andere Tijden, in januari te zien. Wij zijn benieuwd waar het over gaat!

Zanger Danny Vera is nog steeds vol van zijn show in de Ziggo Dome en deelt nog wat plaatjes.

Het is nog maar oktober, maar Q-music-dj Kai Merckx is al helemaal in kerstsferen.

Motorcrosser Nancy van de Ven heeft ook wel eens iets anders aan dan een motorpak. Een badpak bijvoorbeeld.

Zangeres Emma Heesters heeft tot slot nog wijze woorden voor iedereen: lach naar het leven en het leven lacht terug.

