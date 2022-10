Annick Boer: van typetjes op tv naar cabaret in het theater

Als Annick Boer aan het begin van haar voorstellingen de vraag stelt: ‘Kent u mij?’, reageren veel mensen in de zaal met het antwoord ‘nee!’. De comédienne is als soloartiest nog niet zo bekend, toch heeft ze een cv om u tegen te zeggen. Al bijna 30 jaar staat ze op de planken en speelt ze in toneelstukken, concerten en musicals. Op tv kruipt ze al jaren in de huid van anderen met haar persiflages in programma’s als Kopspijkers, De TV Kantine en Kanniewaarzijn. En in 2019 stond ze voor het eerst solo op het podium met haar show Dat is goed gelukt. ,,Vrijwel altijd was ik verkleed en deed ik typetjes”, vertelt Boer. ,,Ik merkte in het dagelijks leven dat ik ook als mezelf mensen aan het lachen kon maken. Dat wilde ik graag uitproberen in het theater. Het was meteen het leukste wat ik ooit heb gedaan, ik voelde me helemaal op mijn plek. Heerlijk om helemaal mezelf te zijn, zonder plaksnor of ‘dikmaakpak’.”