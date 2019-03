Anouk hoopt op duidelijkheid over haar vermiste vader

In juni vorig jaar ging in IJzendijke de telefoon bij de familie Ploegstra. De politie vertelde dat het coldcaseteam een ultieme poging wilde doen om Herman terug te vinden. Anouk Ploegstra: ,,Of mij dat hoop gaf? Hoop is nogal een groot woord, maar ik denk wel dat we antwoorden krijgen op bepaalde vragen die we al lange tijd hebben.”



Anouk was pas acht jaar toen haar vader Herman voorgoed uit haar leven verdween. In juni wordt ze zeventien. Anouk legt uit waarom ze ja zegt op ons verzoek om te vertellen wat de vermissing van haar vader en het heropenen van het politieonderzoek voor haar betekenen. ,,Ik merk dat het pakt als ík iets zeg, omdat ik toch de dochter van Herman ben. Misschien gaan mensen die misschien wat weten iets eerder praten.” Ter voorbereiding van het gesprek heeft ze haar gedachten op papier gezet. ,,Ik wou eerst goed over mijn antwoorden nadenken.”