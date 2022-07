Antiquaar Fred Duivenvoorde vindt het mooi geweest: ‘Zo’n winkel runnen is echt niet meer rendabel’

Nog niet zo heel lang geleden was hij zes dagen per week open en stonden ze af en toe met drie medewerkers in de winkel aan de Turfkaai in Middelburg. ,,En dan nog konden we de drukte nauwelijks aan.” Nu haalt Fred Duivenvoorde (73) alleen op vrijdag en zaterdag de deur nog van het slot en houdt hij de boel moeiteloos in zijn eentje draaiende.

,,De loop is er gewoon uit. Op internet wil ik met een bescheiden voorraad boeken verder, maar de fysieke winkel gaat aan het eind van de kerstvakantie in elk geval dicht. Het is een trend die niet meer te keren is. Je ziet het antiquariaat uit het stadsbeeld verdwijnen. Neem Amsterdam. Daar had je misschien wel honderd zaken, waarvan er hooguit nog tien over zijn. Er heeft echt een revolutie plaatsgevonden in ons wereldje. Wie een tekst nodig heeft, haalt die nu zo van internet. Een roman kun je vaak gratis downloaden.”