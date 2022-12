Het Ierse klassieke koor Anúna betovert met engelengezang en Gregoriaanse chants van ongeëvenaarde klasse. Vooral de kersttours waren de afgelopen jaren razend populair. Daarom is het inmiddels een traditie dat het koor tijdens de wereldwijde tournees in december naar Nederland komt. Al een aantal keren was het koor te horen en te zien in Zeeland; enkele keren in de Sint Jacobskerk en eenmaal in de Grote Kerk van Veere. Door de coronacrisis is het inmiddels alweer drie jaar geleden dat de groep ons land bezocht.