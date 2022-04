Automobilist rijdt met 156 kilometer per uur over Terneuzensestraat en vlucht daarna voor politie

Dronken Pool raast met 150 km/u en zonder rijbewijs door Wester­schel­de­tun­nel

TERNEUZEN - Een 41-jarige automobilist uit Polen is vanochtend met 150 kilometer per uur door de Westerscheldetunnel gereden en bijna tegen de tunnelwand gebotst. De man was onder invloed van alcohol en bleek geen rijbewijs te hebben.

9 april