Baden in luxe: dit kost een overnachting in het iconische torentje van de Timmerfabriek

Kamers zijn al te boeken in hotel en restaurant De Timmerfabriek, maar Het Torentje is het paradepaardje, niet in de laatste plaats vanwege het panoramische uitzicht. Verder is het 126 vierkante meter grote penthouse, dat vier woonlagen telt en drie slaapkamers met elk een eigen badkamer heeft, van alle luxe voorzien. Zo is er bijvoorbeeld een jacuzzi op het privé dakterras. Aan dat alles hangt wel een prijskaartje: een overnachting begint bij 343 euro per nacht. Ter vergelijking: voor ongeveer dat bedrag boek je ook een kamer in Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam.