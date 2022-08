Bart de Buck is plaatsvervangend schipper bij de KNRM in Veere: ‘Ik houd wel van een beetje actie’

In onze waterrijke provincie wordt heel wat af ‘geschipperd’. Je komt er van alles tegen. Van zeiljachten en motorbootjes tot rondvaartboten en vrachtschepen. In deze zomerserie interviewen we een aantal schippers over hun werk of ontspanning tijdens het varen. Met deze week Bart de Buck (37), plaatsvervangend schipper op reddingsboot Oranje van de KNRM in Veere.

Eigen tijd indelen

Bart ontvangt ons in het boothuis van de KNRM waar de reddingsboot ligt. Sinds hij van het centrum van Middelburg naar Veere verhuisde, is het voor Bart een stuk makkelijker geworden hier snel te zijn voor een uitruk. ,,Je moet binnen tien minuten kunnen varen. Aangezien ik nu in de polder van Veere woon, ben ik er binnen twee minuten. Dat geeft rust, want dan kan ik indien nodig ook alvast even contact opnemen met de kustwacht om te overleggen.” In het dagelijks leven is Bart eigenaar van een supermarkt in Hulst. ,,Daardoor kan ik mijn tijd aardig zelf indelen. Meestal werk ik daar in de middag en avond. De ochtenden ben ik dan beschikbaar voor het reddingsstation. Dat is overigens niet altijd bemand, we werken echt op afroep.”