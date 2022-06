Bart heeft zijn ogen nog open en Emma ligt op het randje

Zeeuwse ShowbytesWaar hielden de Zeeuwse artiesten, topsporters en andere bekendheden zich afgelopen week mee bezig? In de rubriek Showbytes struint de redactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Zeeland.

Hier zijn de ogen van Racoon-zanger Bart van der Weide en zangeres Meau nog open, maar op 1 juli is dat wellicht anders. Dan lanceren de twee artiesten hun gezamenlijke single ‘Dans m'n ogen dicht’uit.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MEAU (@meauhewitt)

Q-Music radio-dj Kai Merckx blikt terug op de Foute Party van zijn radiostation, die volgens hem dus vooral heel goed was.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kai Merckx (@kaimerckx)

Royalty-verslaggeefster Annemarie de Kunder van RTL Boulevard is van de woordgrapjes, het is volgens haar een gezellige ‘boule’ in de studio. Wij lachen mee!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Annemarie de Kunder (@annemariedekunder)

Weervrouw Marjon de Hond zat lekker in een fluisterbootje. Waar de gesprekken over gingen weten we niet.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marjon de Hond (@marjon_de_hond)

Sterrenchef Thijs Meliefste is ‘culinair inspirator’ van dancefestival Tomorrowland in België. Wat dat precies inhoudt weten we niet, maar de bezoekers zullen behalve lekker dansen ook vast lekker eten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Thijs Meliefste (@thijsmeliefste)

RTL Nieuws-presentator Antoin Peeters is weg van de Baskische stad Bibao en roept iedereen op daar ook heen te gaan.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Antoin Peeters (@antoin.peeters)

We sluiten af met weer eens een jaloersmakend kiekje van zangeres Emma Heesters op de rand van een infinity pool. We vragen ons zo zachtjes aan wel af of ze niet permanent op de Malediven woont.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Emma Heesters (@emmaheesters)