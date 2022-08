BBB lijft Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen in

uitagenda Spaanse passie en romantiek komen tot leven in Zierikzee

Een Tuna is een muzikale universiteitenvereniging in een oude, Spaanse traditie. Ze brengen de Spaanse passie en romantiek tot leven in hun muziek. In Zierikzee is komend weekend een speciaal Spaans Festival met medewerking van Tuna de Maastricht.

9:00