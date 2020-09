Bejaarde biljarters met hulp politie uit Middelburgs café gezet: ‘Hielden zich niet aan coronaregels’

De biljarters - zeventigers, tachtigers en negentigers - hebben in het café aan de Oranjelaan hun biljartonderkomen. Ook tijdens deze coronaperiode komen ze sinds een aantal weken weer bij elkaar. ,,De afspraak met de beheerder is dat we met z'n vijven kunnen biljarten", legt voorzitter Dirk de Jong uit. Maar: soms willen er meer mensen komen. Ook nog geen probleem, volgens beide partijen. De Jong: ,,Er zijn er wel eens twee of drie extra. Die gaan dan aan een tafeltje zitten, op afstand van de biljarttafel, en drinken een kopje koffie. Ze zijn dan gewoon klanten, zoals die er meer zijn. En af en toe wisselen we dan van plek.”

En daar wringt 'm de schoen, reageert beheerder Ronny Menheere van het café. ,,Ze zitten níet op afstand. Ze gaan dan met z'n allen aan de grote tafel bij het biljart zitten. En ze lopen door elkaar. En dat is simpelweg niet de bedoeling. Het is gewoon tegen de regels en de afspraken. Dat kan niet.”

Met de rollator naar huis

Toen het vrijdag volgens Menheere opnieuw niet goed ging, stelde hij een brief op waarin hij aangaf dat de mannen niet langer welkom zijn. ,,En we moesten ook meteen vertrekken", vertelt De Jong. ,,Nou, dat hebben we geweigerd. Ik heb gezegd: we maken wel deze biljartmiddag af. Toen belde de beheerder de politie. Die agenten zeiden: als de beheerder zegt dat jullie weg moeten, dan dien je dat te doen. Anders moeten we jullie arresteren. Tja, toen zijn we maar naar huis gegaan.” De Jong kan er nog steeds niet over uit. ,,Ons oudste lid is 98 jaar oud. Een aantal loopt met een rollator. Dat hoeft toch niet op deze manier!”

Quote We proberen ons allemaal aan de coronare­gels te houden, juist ook voor de ouderen. En dan gaan ze daar zelf zo mee om...” Ronnie Menheere, Beheerder café Willem

Beheerder Menheere begrijpt op zijn beurt de houding van de biljarters niet. ,,We proberen ons allemaal aan de coronaregels te houden, juist ook voor de ouderen. En dan gaan ze daar zelf zo mee om...” Bovendien werkt café Willem, via Philadelphia Zorg, met verstandelijk beperkte mensen als personeel. ,,Die hebben het nodig dat het rustig is in het café, en dat er duidelijkheid is. We gaan daarom niet steeds politie-agentje spelen en in discussie. Daar worden deze mensen heel onrustig van.”

De Jong hoopt op een oplossing. ,,Ik heb Philadelphia gebeld en mijn beklag gedaan. En ook de gemeente al ingelicht. We willen helemaal niet weg bij Willem. Ik hoop dat het goedkomt.” Daar is volgens Menheere voorlopig weinig kans op. ,,Zo lang de coronaregels gelden, komen ze wat mij betreft niet terug.”

In Den Haag is zaterdagavond een all-you-can-eat-restaurant ontruimd en gesloten wegens te veel gasten.