Belg krijgt boete voor verkeer in gevaar brengen

Het was 24 augustus 2019, op de N62 (de Oude Rijksweg) bij het viaduct in Kruiningen. J stond daar keurig voorgesorteerd, had geen haast en wachtte tot zijn voorganger linksaf de oprit naar de A58 zou oprijden. Die trok op en J. ging er achteraan. Bij die manoeuvre had J. een tegemoetkomende motorrijder volledig over het hoofd gezien, met als gevolg een aanrijding. De motorrijder raakte daarbij zwaar gewond door een gescheurde lever, meerdere bekkenbreuken, een gecompliceerde beenbreuk, een gebroken kaak en een gekneusde long. In navolging van de constatering van de officier van justitie stelde ook de rechtbank: ,,U had beter moeten opletten.”