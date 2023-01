Belgisch parket ziet geen verband tussen 2400 kilo coke op MSC Lorena en bommelding

,,Het onderzoek is nog in bezig, maar we gaan uit van twee losse zaken’’, zegt Kristof Aerts van het parket in België. Dit weekend maakte het parket bekend dat op de Lorena 2400 kilo cocaïne was gevonden in een container, die geladen was met cacao. ,,Nadat het schip was afgemeerd in Antwerpen is een uitvoerende controle gedaan. Toen zijn de drugs aangetroffen”, zegt Aerts.