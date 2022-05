Benny Sings Bløf: het strandhuisje van Zoutelande staat nu in Santa Barbara

Ze hebben bijna evenveel volgers op Spotify. Daar luisteren maandelijks 1.195.458 mensen naar Bløf en 1.167.575 mensen naar Benny Sings. Dat is de artiestennaam van de Amsterdamse zanger en producer Tim van Berkestijn. Binnen Nederland is Bløf bekender, buiten Nederland hij. De liedjes Santa Barbara en Ride like the wind op zijn nieuwe EP zijn bewerkingen van Zoutelande en Dansen aan zee. ,,Ik had er nog wel meer van Bløf kunnen kiezen.”