Berechting in zaak doodgestoken Tim (15) uit Middelburg achter gesloten deuren: ‘Voor ons voelt het als een mes in onze rug’

Over twaalf dagen buigt de rechtbank zich over het dikke dossier, dat in de maanden na de brute dood van de Middelburgse tiener is opgebouwd. Tim werd op 9 januari van dit jaar op klaarlichte dag met zware verwondingen gevonden vlakbij de Meanderflat in Dauwendaele en drie dagen later stierf de neergestoken Middelburger in een ziekenhuis in Rotterdam. Twee broers (toen 15 en 16) zitten sindsdien vast op verdenking van moord.

Ysanne (40) en haar partner Joyce (41) Bennebroek hebben de rechtbank in Middelburg gevraagd om af te wijken van hoe het in de meeste gevallen gaat met jonge verdachten: geen zitting achter gesloten deuren, maar een openbare behandeling van de zaak in aanwezigheid van publiek en pers. Zoals dat ook tien jaar geleden gebeurde in Arnhem, waar een 14-jarige een 15-jarige doodstak, ook wel bekend als de ‘Facebookmoord’. In 2008, toen een 16-jarige jongen in Zaamslag postbode Peter Herwegh met een klauwhamer had doodgeslagen, koos de rechter voor een andere variant. Enkele journalisten mochten wel bij de rechtszaak in Middelburg aanwezig zijn, op voorwaarde dat ze ‘zakelijk’ verslag zouden doen. In beide gevallen gaf de ontstane onrust in de samenleving voor de rechter de doorslag.