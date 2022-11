‘Beste Sint, groetjes uit Zeeland’ - Schrijfpieten hebben weer handen vol aan post voor de goedheiligman

Zodra de Sint in Nederland voet aan wal gezet heeft, komen de schrijfpieten in actie. Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen is dan - zoals elk jaar - omgebouwd tot Sinterklaashof. Al 35 jaar bezorgt PostNL daar brieven die aan de goedheiligman gericht zijn. Zo’n vijfduizend per jaar moeten ze er tegenwoordig beantwoorden. ,,Het loopt af. Ooit waren het er wel 15000, maar er worden tegenwoordig minder brieven geschreven. Dat merkt Sinterklaas ook”, zegt de opperschrijfpiet Marc Slijpen.

Barbiepoppen, zeemeerminnen, spelcomputers, hele speelgoedfolders komen voorbij in de wensenlijstjes van de lieve gelovigen. ,,Maar ze vragen ook weleens om een broertje of zusje. Of dat oma snel beter wordt. Over huisdieren gaat het ook vaak: dat hun poesje of konijntje is gestorven en of er een nieuwe kan komen.”