Bezuinigt u op de feestdagen?

Weer toeris­tisch record: Nog nooit was het in het voorjaar zo druk in Zeeland

In het voorjaar was het in Zeeland nog nooit eerder zo druk met toeristen als dit jaar. In de maanden maart, april en mei was er een recordaantal overnachtingen, zo blijkt uit jaarcijfers van het Kenniscentrum Kusttoerisme en CBS.

2 november