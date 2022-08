Bier brouwen heeft wel iets weg van liedjes maken, vindt Paskal: ‘Het is ronduit magisch’

natuurjournaal Verdronken egel

In een bosvijver ergens op Zuid-Beveland lag en verdronken egel. Niets bijzonders zou je denken, maar bij nader inzien was er toch wel iets meer aan de hand. De vijver had steile oevers met een houten beschoeiing, en voor de natuur is dat niet zo’n goed idee.

10 augustus