Bij de Zeeuwse gemeenten liggen nog miljoenen op de plank van afgelopen jaar

natuurjournaal Zeldzame zeealsem floreert op Zeeuwse dijken

Smaken verschillen. Dat geldt tussen mensen onderling, maar dat is helemaal het geval als het gaat om wat mensen kunnen waarderen en waar dieren van houden. Tenminste, in sommige gevallen. Eén zo’n geval is de zeealsem; een plant die landelijk te boek staat als tamelijk zeldzaam, maar die langs de Zeeuwse zeedijken op heel wat plaatsen te vinden is.

29 juni