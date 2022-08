Bij Unitron in IJzendijke werken knappe koppen aan de zorg van de toekomst’

In de rubriek Made in Zeeland gaan we op bezoek bij Zeeuwse bedrijven die bijzondere dingen maken. In deze aflevering staat de Unitron Group in IJzendijke centraal.

In de grote productieruimte klinkt geen keiharde muziek. Nee, in de gebouwen van Unitron is het net zo stil als in de naastgelegen polder. De enige geluiden komen van een machine die in rap tempo printplaten maakt. Bij een U-vormige werkplek wat verderop, zet een productiemedewerkster met vaste hand en een piepklein soldeerboutje een draadje vast. Om zich heen heeft ze alles wat nodig is om een NightWatch in elkaar te zetten: oplaadsnoertjes, schroefjes, een opbergetui en de software om het apparaat in te stellen en te controleren.