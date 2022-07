Bijna 97 procent van de Zeeuwse examenleerlingen haalt diploma: bekijk hoeveel geslaagden er op jouw school zijn

Mensensmok­ke­laar veroor­deeld tot dertig maanden cel

MIDDELBURG - Voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 21 Albanezen naar Engeland, is donderdag in Middelburg de dertigjarige Albanees A. M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden. Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar cel tegen hem geëist.

15:07