Bijna de helft van reizigers Westerschelde Ferry mist warme snack aan boord

Guus staat te springen om Bounce Valley te openen: ‘Twintig aparte uitdagin­gen’

Guus van Loenen staat te springen om Bounce Valley te openen. Het indoor luchtkussenpark op ZEP in Middelburg gaat volgens de eigenaar op woendag 7 december open. ,,Waarom het zo’n succes is? Omdat het gewoon leuk is, lekker springen.”

22 november