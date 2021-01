Bijna geen dieren meer in Zeeuwse asiels. 'Een hond is binnen een paar uur alweer weg’

Twee keer zoveel agenten op pad tijdens avondklok, vooral op specifieke hotspots

16:50 MIDDELBURG - Gemeenten en politie brengen in Zeeland plekken in beeld die extra in de gaten gehouden worden als de avondklok gaat gelden. Wie zonder geldige reden op straat is heeft grote kans meteen beboet te worden. Mensen die met een nepverklaring proberen de avondklok te negeren worden vervolgd wegens valsheid in geschrifte.