Bijna twee ton voor musea, filmfestival en Vestrock

Belangrij­ke medaille voor Bennie uit Heinkens­zand die het leven van Nienke redde: ‘Ik zag gelijk dat het mis was’

Altijd rijdt Bennie de Smit via de A58 van Goes naar Heinkenszand. En op de ene dag dat hij besloot een keertje binnendoor te rijden, lag er een auto op zijn kop in de sloot. Bennie bedacht zich geen seconde en redde het leven van de jonge bestuurster. Daarvoor heeft hij vandaag een medaille gekregen.

23 september