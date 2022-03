Bijzondere gast gespot: bultrugzalm voor het eerst in Nederlandse wateren

Drie bultrugzalmen zijn volgens Wageningen University & Research afgelopen zomer voor het eerst in Nederland waargenomen. Oorspronkelijk komt de Pacifische zalmsoort alleen in de wateren tussen Noord-Amerika en Rusland voor.

De drie vissen zijn op 2 en 24 juli 2021 gevangen bij de Haringvlietsluizen. In eerste instantie was het niet duidelijk om wat voor soort Pacifische zalmen het precies ging, maar later bleken dit de eerste vangsten van bultrugzalmen in Nederland ooit. Het is onzeker of de opmars van deze exoot zich zal voortzetten en of hij een bedreiging kan vormen voor de inheemse Atlantische zalm.

Kenmerken van de bultrugzalm

De bultrugzalm is de kleinste van alle Pacifische zalmen en heeft zijn naam te danken aan de enorme bult op de rug. Vooral mannetjes ontwikkelen deze bult zodra ze de rivieren optrekken om te paaien, ze bevruchten dan de eieren van de vrouwtjesvissen. De vissen hebben een strikte tweejarige levenscyclus.

De bultrugzalm komt steeds meer voor in Europa, met name in het noorden van Scandinavië maar onder andere ook in Ierland en Schotland. Sinds 2017 is er een toename te zien en in de rivieren van Noorwegen komt deze exoot inmiddels al meer voor dan de inheemse Atlantische zalm.

Concurrentie met de Atlantische zalm

In eerste instantie lijkt de bultrugzalm geen bedreiging te zijn voor de Atlantische zalm. In Rusland komen deze twee soorten sinds de introductie al langere tijd samen voor in dezelfde rivieren, zonder dat dit grote negatieve gevolgen voor de Atlantische zalm gehad lijkt te hebben. Desondanks hebben verschillende landen in Europa wel maatregelen genomen tegen deze exoot. Zo worden in Noorwegen al op grote schaal bultrugzalmen gevangen en verwijderd uit de rivieren. Engeland, Schotland en Ierland hebben de overheidsinstanties sportvissers opgeroepen om iedere bultrugzalm die gevangen wordt te rapporteren, en op een humane manier te doden.